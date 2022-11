Mattinata con FèXtra 2022 si conferma la roccaforte pugliese dell’extravergine d’oliva

Per due lunghe settimane Mattinata si è confermata la roccaforte dell’extravergine d’oliva pugliese grazie a FèXtra, la festa in onore dell’oro verde del Gargano. L’iniziativa, organizzata e promossa dal Comune di Mattinata e dall’Agenzia SCOPRO, conclude la sua seconda edizione con un bilancio più che positivo. Molti turisti, operatori del settore e viaggiatori hanno preso parte alle tante iniziative che hanno valorizzato e raccontato le caratteristiche di uno degli oli più pregiati e particolari del territorio pugliese.

FèXtra per il secondo anno consecutivo è riuscita a catalizzare l’attenzione e la partecipazione sui temi dell’agricoltura, dell’oleoturismo, del turismo sostenibile, dell’ambiente e del futuro della filiera olearia.«Il bilancio di FèXtra anche quest’anno è ottimo. Il nostro originale format si conferma un’occasione fondamentale per la valorizzazione, la tutela e la promozione delle nostre produzioni di eccellenza. La partecipazione trasversale, dai più piccoli ai decani della produzione olearia, è il segno di una rinnovata attenzione nei confronti delle nostre ricchezze. Accrescere la competenza e la formazione dei nostri operatori crediamo sia uno degli obiettivi primari del nostro impegno politico. Mattinata deve ripartire dall’olio per rigenerare le sue tradizioni e per cercare una narrazione nuova per il suo imminente futuro», le parole di Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata.

Le attività di FèXtra hanno proposto experience, show, food, talk, press tour, school & kids, convegni scientifici, tavole rotonde e appuntamenti dedicati alla formazione degli operatori. Apprezzate le tante experience: lo yoga e la camminata tra gli ulivi, le visite guidate a Monte Saraceno e ai Frantoi Giorgio e Lanzetta che hanno permesso ai visitatori e alle tante scolaresche coinvolte di conoscere le fasi della raccolta delle olive, della molitura, dell’imbottigliamento e dell’assaggio finale.

L’extravergine d’oliva è stato protagonista di due appuntamenti strategici per la promozione del prodotto: FèXtra Gargano con i migliori oli del Gargano nella guida agli Extravergini 2023 di Slow Food e FèXtra Puglia con i migliori oli di Puglia presentati al Vinitaly. Importanti anche gli appuntamenti di Colto e Mangiato, il convegno scientifico sulle proprietà organolettiche e le sostanze benefiche dell’olio d’oliva curato dall’ASL Foggia e dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, la riunione delle Città dell’Olio del Gargano e della Capitanata e i workshop formativi dedicati allo storytelling con Toni Augello e alla creazione dell’esperienza con Alfredo Marasciulo ed Elisabetta de Blasi.

Partecipatissimi gli show di FèXtra con i cinque artisti della seconda edizione. Dopo l’omaggio a Mina di Stefano Di Battista e Nicky Nicolai e l’irriverenza del comico Dado, emozionante e denso di significato l’ultimo show con Erica Mou e Irene Grandi. La cantautrice pugliese ha presentato il suo ultimo disco, “Nature”. «Non potevamo mancare a Mattinata, come non possiamo mancare in nessuno di quei luoghi in cui c’è tanta bellezza come qui», ha dichiarato Mou. Durante il suo concerto, accompagnata dal cantautore Molla e da Flavia Massimo al violoncello, Erica Mou ha parlato a lungo del suo rapporto con l’ulivo, simbolo della Puglia e della pace. «Stamattina aprendo la persiana ho guardato gli ulivi che sono nella mia vita da sempre e che stanno a casa mia da quando ancora casa mia non esisteva. La domenica prima di Pasqua, i ragazzini bussano alla nostra porta per vendercene un rametto, perché una foglia di palma è molto più difficile da trovare da queste parti e perché, ad ogni modo, nella nostra mente non c’è un altro albero che così tanto ci ricordi la pace».

A concludere l’edizione, poi, è stata l’energia di Irene Grandi con i suoi grandi successi musicali. «Essere a FèXtra è una grande emozione. Io, essendo toscana, sono molto appassionata di olio. Quello di Mattinata è davvero molto buono, come sono buone le olive calde: una scoperta interessante. È stato davvero un momento felice portare le mie canzoni in una festa così piena di gioia. L’olio, d’altronde, è un simbolo antico di gioia, di ricchezza e di bellezza», le parole di Irene Grandi.

Tutte le attività sono state seguite e raccontate con partecipazione dai media locali, regionali e nazionali, dai giornalisti di settore che hanno partecipato al tour FèXtraPress e dai tanti blogger, influencer e igers che hanno raccontato il territorio e la festa dell’olio sui loro seguitissimi profili social.

L’appuntamento con FèXtra è rinnovato al 2023 con altre novità e obiettivi. «FèXtra è assolutamente confermata anche per l’anno prossimo. Questa festa rientra a pieno nelle attività del Piano Strategico del Turismo condiviso di Mattinata. Sarà nostro compito allargare la rete di questo nostro format per farlo diventare, sempre di più, l’appuntamento principale dedicato all’olio dell’intero territorio pugliese. Da Mattinata può partire una riflessione attenta e lungimirante sull’agricoltura e su tanti altri temi collegati come la legalità nelle produzioni e nella filiera agricola», l’impegno finale del sindaco Bisceglia.