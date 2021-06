Mattinata “Città dell’olio”, sabato 26 la prima edizione di “Merenda nell’oliveta”

Organizzato dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in collaborazione con il Comune di Mattinata, l’Info Point, il Ministero delle Politiche Agricole e la LILT, per celebrare l’olio extravergine di oliva con un ricco cartellone di appuntamenti.

Per info: +39 0884597291 o turismo@comune.mattinata.fg.it.

Festa a corte nel regno di sua maestà l’olio extravergine d’oliva. Fa tappa a Mattinata la 1^ edizione di “Merenda nell’Oliveta” sabato 26 giugno con un lungo pomeriggio di attività sensoriali gratuite per celebrare il re indiscusso delle tavole mattinatesi e della Dieta mediterranea.

Organizzato dall’Associazione nazionale Città dell’Olio – in collaborazione con il Comune di Mattinata, l’Infopoint turistico, il Ministero delle Politiche Agricole e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – l’evento dà ai cittadini e ai turisti la possibilità di riappropriarsi di luoghi meno conosciuti e riscoprire la bellezza dello stare insieme tra i filari di olivi, all’ombra di un maestoso ulivo secolare, affacciati sulle terrazze di olivi a godersi il tramonto – in sicurezza – per celebrare l’olio Evo e i territori di produzione.

Un’esperienza unica da vivere al tramonto, immersi nel paesaggio olivicolo di Mattinata. Un modo per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi e delle olivete.

A Mattinata, celebre per le sue verdi distese di ulivi che si si fondono con l’azzurro del mare e per il suo ‘oro verde’, l’appuntamento è alle ore 17 presso Info Point turistico di Palazzo Mantuano, da dove partirà la breve escursione (di circa 1 km) per giungere al “Frantoio Le Monache”, dove, a partire dalle ore 17.45 ci saranno tante attività tra cui scegliere come yoga tra gli ulivi, musica unplugged, laboratorio sensoriale dedicato all’EVO, esposizione di prodotti tipici dei produttori locali. Alle ore 18.30, degustazione di pietanze tipiche locali a cura dell’Istituto Alberghiero “M. Lecce” di Manfredonia. Le attività sono gratuite e adatte a tutte le età.

“Gli ulivi e l’olio sono i nostri ambasciatori nel mondo per eccellenza – dichiara Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata – ed in quanto tali vanno promossi e valorizzati tutto l’anno, non solo in autunno nel tradizionale periodo della produzione. Sono i simboli della nostra identità, delle nostre radici e vogliamo condividere il loro prezioso valore culturale ed enogastronomico anche con i turisti che ci scelgono in estate per le loro vacanze. Vi aspettiamo, quindi, sabato a Mattinata, dove il ‘bello’ ed il ‘buono’ sono di casa”. Gli fa eco l’ Assessore all’Industria Turistica Paolo Valente che dichiara “Puntiamo sulla promozione del nostro olio come leva strategica di marketing territoriale al fine di creare un circuito virtuoso con gli operatori della ristorazione e della ricettività, affinché nelle loro strutture vengano utilizzate le eccellenze locali come allettante bigliettino da visita ai turisti. Quello enogastronimico è uno dei trend turistici che più si stanno affermando negli ultimi anni e Mattinata ha tutte le carte in regola per giocarsi una partita vincente anche su questo tavolo ”.

