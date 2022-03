Mattinata avrá la sua passeggiata sul mare. “Sarà emozionante da attraversare”

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, con propria delibera n. 29 del 24/02/2022, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una passeggiata pedonale sul mare tra località “Casette dei Pescatori” e “Area Agnuli”.👌

L’intento è quello di candidare tale progettualità a valere di bandi pubblici di imminente pubblicazione e arrivare al più presto possibile alla sua realizzazione.🤞

Un intervento importante per la sicurezza pedonale in un tratto di strada molto frequentato ma privo di apposito camminamento per i pedoni, ma anche

e soprattutto per fini turistici: sarà un’opera bella da vedere ed emozionante da attraversare che contribuirà ad aumentare l’attrattività di Mattinata e al potenziamento del suo appeal.🤝

Mattinata sta cambiando volto e continuerà a farlo per il bene di tutti i cittadini e per il piacere dei viaggiatori e turisti di venirci a visitare.💙

Avanti così…tutti insieme!🤩

