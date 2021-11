Mattinata avrà il suo centro polivalente per anziani

Un grande traguardo per la nostra Comunità. Un altro risultato raggiunto. Un’altra promessa mantenuta.

Sarà inaugurato lunedì 15 novembre 2021, alle ore 16.30, il “Centro Sociale Polivalente per Anziani” di Mattinata, un servizio per anziani autosufficienti volto a garantire percorsi ed esperienze affettivo-emozionali attraverso attività e stimoli guidati da animatori ed educatori esperti.

Il servizio atteso da anni nel Comune garganico (realizzato attraverso un finanziamento del Piano Sociale di Zona) sarà erogato gratuitamente presso i ristrutturati locali dell’Istituto Comprensivo, in via Silvio Pellico, in località Coppa della Madonna. Promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Bisceglia sarà gestito dalla Coop. Sociale “Santa Chiara Onlus”.

“Un servizio socio-sanitario che Mattinata attendeva da anni – dichiara il Sindaco Bisceglia -. Un presidio che sarà fondamentale per evitare l’emarginazione sociale di una risorsa importante come gli anziani, la parte più fragile della nostra comunità. Non sarà un ‘parcheggio’ o un ‘circolo ricreativo da dopolavoro’, ma un servizio di assistenza e stimolo delle capacità e delle relazioni, in un contesto in cui, la solitudine e le difficoltà nello svolgere attività basilari della quotidianità, diventano una vera e propria emergenza per le famiglie”.

“Il Centro Sociale Polivalente per Anziani” – evidenzia l’Assessore al Welfare Raffaella Santoro – sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30 e ed erogherà servizi relativi ad attività educative indirizzate all’autonomia, attività espressive psicomotorie e ludico – ricreative, attività di socializzazione ed animazione, attività culturali e di formazione, attività di laboratorio ludico-espressive e artistico. Il Centro sarà operativo già a partire dal 16/11 con attività di ufficio e back office per mettere in campo le modalità di coinvolgimento degli utenti che poi parteciperanno ai laboratori già programmati dal soggetto gestore”.

“Alla base di questa operazione di welfare c’è il recupero e l’ammodernamento di un immobile pubblico – aggiunge Luigi Falcone, Vicesindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici -. Un progetto di buone prassi in fatto di rigenerazione ed ammodernamento reso possibile grazie alla fattiva collaborazione con gli uffici comunali competenti, a dimostrazione che questa Amministrazione sa come tessere relazioni concrete, propositive e risolutive”.