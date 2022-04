MATTINATA ACCOGLIE l’ITALIAN ROADSHOW “HUBITAT & GARGANO”

L’evento nasce dalla collaborazione tra Anima Living Network e HUBitat, progetto del Web Marketing Festival – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale organizzato in Italia da nove anni

Favorire e supportare il settore dell’innovazione, incoraggiando l’uso e lo sviluppo consapevole e costruttivo delle tecnologie digitali a favore della società. È questo l’obiettivo perseguito da HUBitat, progetto del Web Marketing Festival – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale in Italia.

Grazie alla startup pugliese Anima Living Network, Mattinata sarà protagonista di una tappa dell’evento WMF Italian Roadshow con HUBitat & Gargano: comunità intraprendenti.

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio presso il MAD Mall in via Torquato Tasso snc a Mattinata (FG), il network degli Hub del Gargano e di Capitanata (Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Manfredonia, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Rignano Garganico, Stornara) darà vita ad un programma sull’innovazione sociale e tecnologica.

“Saranno raccontate le realtà di successo del nostro territorio attraverso le parole dei protagonisti – dice Massimo Ciuffreda, CEO di Anima Living Network, che spiega le finalità dell’evento – porteremo a Mattinata l’esperienza del Web Marketing Festival e di realtà extraterritoriali. Affronteremo il tema delle professioni del futuro, su come creare opportunità lavorative alle nuove generazioni attraverso la collaborazione tra comunità e università. Approfondiremo il tema della digital transformation e della rigenerazione urbana con forme d’arte e culturali quali la street art. Daremo il via ad una collaborazione con il WMF che vedrà i nostri Hub protagonisti del più grande festival internazionale sull’innovazione sociale e digitale del 16-17-18 giugno, alla Fiera di Rimini”.

Nata per supportare le comunità intraprendenti in percorsi di innovazione sociale e tecnologica, Anima Living Network supporta più di 40 comunità digitali in tutta Italia. Un ruolo di spicco è rappresentato dal Gargano e dalla Capitanata, in cui sono già dieci le realtà in rete. Questo ha fatto sì che abbia preso vita un vero e proprio laboratorio di comunità, dove nascono i progetti che poi vengono portati in tutta Italia.

“Abbiamo intenzione di regalare sette borse di studio ad altrettanti talenti del territorio, con un corso di team e company creation – dice Massimo Ciuffreda, che spiega – si tratta di un percorso completo rivolto a chi ha un’idea imprenditoriale e vuole davvero trasformarla in un’azienda. Il nostro territorio ha una grande opportunità. Oggi, abbiamo persone e talenti, amministrazioni attente e imprese innovative che sono in grado di fare rete e restituire quel ruolo di centralità territoriale che da troppo tempo abbiamo perso. HUBitat & Gargano: comunità intraprendenti è il primo di una serie di eventi che coinvolgeranno le nostre comunità in un percorso di contaminazione e progettualità, con il fine di creare i presupposti per dare slancio a ripopolare e vivere le nostre città”.