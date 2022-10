Matteo Salvini verso il Viminale? “La figura più ideona”

Avete consegnato una lista di ministri a Meloni? “No, no, c’è una lista di ministeri interessanti per la Lega, ma non abbiamo parlato di nomi”.

Lo ha detto Giancarlo Giorgetti a Fanpage.it e Fattoquotidiano.it, al termine del consiglio federale della Lega.

Il nome per il Viminale è Salvini? “Mi sembra una candidato naturale”, ha risposto Giorgetti.

Anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ribadisce: “Riteniamo Matteo Salvini la figura più idonea a ricoprire l’incarico al Viminale”.