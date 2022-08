Matteo Salvini venerdì a Foggia

Sarà Matteo Salvini ad aprire la campagna elettorale del consigliere regionale Joseph Splendido, candidato alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo nel collegio plurinominale Puglia 01, che comprende la provincia di Foggia e la BAT. Il segretario federale della Lega sarà a Foggia venerdì 26 agosto per un incontro con militanti e sostenitori del candidato. “E’ un onore per me iniziare questa nuova sfida alla presenza del mio leader – dichiara Splendido -. Si tratta di un gesto importantissimo da parte di Matteo Salvini che, com’è noto, ha un’agenda fittissima di impegni e di incontri ma che ci ha tenuto particolarmente ad essere personalmente presente. Evidentemente crede in questa partita, nella mia persona e nella straordinaria occasione di scrivere un nuovo futuro per queste due province pugliesi per le quali ha sempre mostrato particolare attenzione. Una fiducia di cui sono grato e fiero e che onorerò con tutto me stesso”.

L’incontro con il leader della Lega e il candidato si terrà alle ore 19.00 presso il Parco del Gusto (viale Luigi Pinto, c/o piscina comunale). Seguirà cena buffet per tutti i partecipanti.