Matteo Paglione tra i migliori cento tatuatori professionisti internazionali

Creatività e talento, da Manfredonia alla conquista di prestigiosi riconoscimenti esportando il nome della nostra città in tutto il mondo.

Un ragazzo che lascia letteralmente il segno. Matteo Paglione è stato inserito tra i migliori cento tatuatori professionisti internazionali dal prestigioso “Global Tatoo Magazine” , di cui mi ha fatto personalmente dono di una copia. Matteo si appassiona al mondo dei tatuaggi nel 1996, quando ancora frequentava il Liceo Artistico.

Nel tempo comincia a svolgere l’attività di stilista di calzature, lavorando affianco di numerose griffe nazionali e internazionali (tuttora svolge delle consulenze artistiche). Spinto dalla grande passione per il tatuaggio tradizionale, comincia ad approfondire gli studi in materia, facendo esperienze on the road.

Nel tempo ha collezionato innumerevoli collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale, che gli hanno permesso di affinare la tecnica, portandolo a imprimere uno stile assolutamente personale su soggetti classici e moderni, ma mantenendo il massimo rispetto per i canoni tradizionali.Ha partecipato ha numerose tattoo convention nazionali ed internazionali, classificandosi in alcune tra i primi posti nella sua categoria.Grazie a questo, molte riviste del settore hanno potuto annoverarlo, come uno tra i migliori tattoo artist del panorama mondiale.

Tra i riconoscimenti ci sono il “Best traditional” al “SANREMO TATTOO CONVENTION “, il “Best traditional” al “TORINO TATTOO CONVENTION” e “Best traditional” al “ROMA TATTOO CONVENTION”.

Bravo e grazie Matteo, il tuo talento e la tua arte non hanno confini. Ad maiora!