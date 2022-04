Matteo Ognissanti nuovo presidente di Con Manfredonia

È L’AVVOCATO MATTEO OGNISSANTI IL NUOVO PRESIDENTE DI CON MANFREDONIA

È Matteo Ognissanti, avvocato sipontino e già segretario del movimento, il nuovo presidente del gruppo CON Manfredonia, che succede a Maria Teresa Valente, proclamata consigliera comunale alle ultime amministrative.

Ognissanti è stato eletto per acclamazione nella prima riunione del nuovo Direttivo, che si è incontrato per discutere di alcune problematiche d’attualità in città.

“Sono certo che con il contributo di ciascuna e ciascuno riusciremo a fare molto per Manfredonia”, ha commentato a caldo il neo presidente. “Grazie all’esperienza politica e amministrativa e alle sue capacità, non ho dubbi che Matteo Ognissanti saprà svolgere al meglio questo incarico guidando il gruppo CON Manfredonia verso il raggiungimento di nuovi traguardi”, ha quindi aggiunto la consigliera ed ormai ex presidente Valente al passaggio del testimone.

Nei prossimi giorni tra i membri del Direttivo saranno divise le competenze di riferimento (sanità, sport, cultura, turismo, urbanistica, servizi sociali, ecc), in modo da creare gruppi di lavoro sulle questioni della città per approfondirle e suggerire soluzioni o lanciare proposte.

A seguire, i nomi del nuovo Direttivo:

1. Balzamo Michele

2. Basta Antonio

3. Barbieri Francesco

4. Bottalico Giuseppe

5. Brigida Vincenzo

6. Centurione Angela

7. Conoscitore Antonio

8. D’Ambrosio Vittorio

9. Del Nobile Sipontina

10. La Forgia Gaetano

11. Lauriola Matteo

12. Murgo Francesco

13. Ognissanti Matteo

14. Olivieri Rosanna

15. Orlando Stefano

16. Prencipe Barbara

17. Riccardi Angelo

18. Valente Maria Teresa

Ufficio Stampa CON MANFREDONIA