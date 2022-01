Mattarella bis, Emiliano: “Una bella giornata”

“Una bella giornata per l’Italia. Ci rendiamo conto che a questo risultato si sarebbe potuti arrivare con una maggiore preparazione di questa settimana, che è stata dura e complicata. Molti di noi si sono allontanati da casa per dare al Paese il Presidente della Repubblica.

Faccio i miei auguri a Sergio Mattarella, e a tutti gli italiani che forse si sarebbero aspettati maggiore rapidità, maggiore decisione da parte delle forze politiche”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, all’uscita da Montecitorio.

“Quello che posso dire – ha aggiunto Emiliano – è che le Regioni hanno tentato, e devo dire con successo, come dimostra l’incontro che abbiamo avuto oggi con il Presidente della Repubblica, di facilitare il lavoro dei partiti, che ci auguriamo in futuro abbiano idee più chiare e più capaci di sostenere il Governo in carica.

Mi permetto anche di ribadire – ha concluso Emiliano – il sostegno che le Regioni in questo modo intendono dare al Governo, alla maggioranza e soprattutto al Presidente Draghi, che ha offerto il suo contributo determinante per la soluzione sull’elezione del Presidente della Repubblica”.