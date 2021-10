Mattarella atterra al Gino Lisa con il suo volo di Stato

Con piacere il Comitato ha appreso che il Jet di Stato del Presidente della Repubblica è atterrato al Gino Lisa di Foggia.

Sperando che non abbia dovuto pagare anche la sicurezza per la dovuta sosta istituzionale ( permetteteci la battuta ) confidiamo che lo scalo possa al più presto ospitare non solo le istituzioni ma anche “i meno importanti” cittadini pugliesi.

Oggi Aeroporti di Puglia Spa avrà certamente fatto una bella figura.

Domani pomeriggio si metta al lavoro per un piano industriale.

Senza polemica ma con affetto sincero

Il Presidente del solo e semplice Comitato VGL_

foto/Voce di Foggia