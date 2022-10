Mattarella affida l’incarico a Giorgia Meloni e lei accetta. Giuramento domani alle 10.00

È ufficiale: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’incarico a formare il nuovo Governo a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia.

Per la prima volta è una donna a salire al Colle come premier in pectore. Un incarico pieno ha ottenuto Meloni. Solamente altre due donne, Iotti e Casellati, avevano ricevuto un incarico esplorativo, poi sfumato nel nulla. Un fatto storico dunque che rappresenterà, negli anni, il primo termine di paragone della storia della Repubblica.

Poco prima delle 16.30 Meloni è arrivata al Colle per incontrare Mattarella. Dopo la brevissima consultazione di questa mattina con l’intera coalizione che è durato (per un record) solamente undici minuti, il tempo dell’incontro fra i due è stato più lungo.

Nonostante questo, c’è fretta di chiudere una partita che deve produrre u Governo in carica al più presto per affrontare i tanti temi e le tante crisi sul tavolo di Palazzo Chigi.

Qualche minuto fa è arrivato dal Colle l’annuncio che Meloni ha accettato l’incarico proposto da Mattarella e ha presentato direttamente al Presidente l’elenco dei ministri che formeranno il suo Governo. Il giuramento avrà luogo domani, a partire dalle ore 10.00. Si attende, ora, l’intervento di Meloni e la presentazione della lista dei ministri.