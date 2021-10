Mattarella a Foggia: “Giorno importante per l’Università”

“È un giorno importante per questa Università. Non solo perché ospita la massima autorità dello Stato, il suo Capo, ma anche perché dimostra di essere scesa in campo molto concretamente nella lotta alla criminalità. Lo fa con gli strumenti più efficaci che esistono. La conoscenza, la condivisione, la divulgazione. Credo nella voglia di questo territorio e della sua gente di reagire. Meno nel coraggio e nella determinazione dell’economia e della politica locali. Spero che questa giornata e le parole del Presidente della Repubblica italiana riaccendano il senso di responsabilità in chi è tenuto ad averlo per il ruolo che ricopre. Nelle istituzioni, nella politica nell’economia. Diversamente, non potremo dare un futuro migliore a questa terra e a nessuno di noi”, ha comunicato la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Donatella Curtotti.