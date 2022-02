Matrimoni forzati, assessore Barone: “Mantenere alta la guardia sulle spose bambine”

Nota dell’assessora al Welfare e alle Politiche di benessere sociale e pari opportunità Rosa Barone

“Secondo l’Unicef nel mondo circa 650 milioni di ragazze si sono sposate quando erano ancora minorenni, circa un terzo addirittura prima dei 15 anni. Si pensa sempre che i matrimoni forzati siano lontani da noi, ma non è così come ci racconta proprio un recente fatto di cronaca accaduto nel Salento. Vicende di questo tipo devono essere da monito per far capire l’urgenza di una legge nazionale in materia e per non farci mai abbassare la guardia sulle ‘spose bambine’. Per quello che riguarda la Regione mi confronterò con il garante dei minori, Ludovico Abbaticchio, per capire quali iniziative poter intraprendere insieme. Dobbiamo essere uniti e lavorare a più livelli per far sì che simili episodi non si ripetano”.