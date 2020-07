Massimiliano Fabozzi nominato coordinatore dei Consulenti del Lavoro pugliesi

Il foggiano Massimiliano Fabozzi è il nuovo coordinatore dei Consulenti del Lavoro pugliesi.

Classe ’71, iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Foggia dal 1996, Fabozzi ha già all’attivo la carica di presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia e del C.U.P. Foggia (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali), oltre ad essere referente per il Sud Italia dell’ufficio di Presidenza dei C.U.P. territoriali.

Da sempre impegnato in prima linea per la legalità nell’ambito del lavoro, promotore di convegni formativi come “Colloqui di Lavoro” e tra i fautori di eventi come “Foggia Professional Expo”, il primo salone dedicato ai beni e servizi per i liberi professionisti della Provincia di Foggia.

Grazie all’esperienza e alle competenze maturate sul campo, Fabozzi è stato scelto per coordinare la Consulta dei Consulenti del Lavoro pugliesi che riveste un importante ruolo non solo di collegamento tra gli ordini delle diverse province pugliesi, ma anche di intermediazione tra il livello territoriale e quello nazionale.

Per i prossimi diciotto mesi, quindi, Massimiliano Fabozzi guiderà l’organismo regionale di categoria che avrà sede presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia (sito in via Della Rocca 38).

«Sono onorato di rivestire questo incarico che premia il lavoro svolto negli anni dall’intero Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia. Mi impegnerò a rappresentare al meglio le istanze della categoria professionale sul territorio regionale e ad interfacciarmi a livello nazionale, facendo rete e creando sinergie», afferma Fabozzi.