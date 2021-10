Mascolo salva, Trotta segna nel recupero: il Manfredonia espugna Trinitapoli

Termina 1-2 la gara di Trinitapoli tra la compagine locale ed il Manfredonia Calcio.

Stefanini apre le marcature nel primo tempo, prima del pareggio di Colangione al 42′.

Nella ripresa dopo 5′ i padroni di casa restano in 10 per un fallo da ultimo uomo su Ingredda. Ma i sipontini non pungono, anzi è il Trinitapoli a rendersi più volte pericoloso trovandosi di fronte un super Mascolo.

Al 92′ Pasquale Trotta trova il tocco dopo un campanile alzato da D’Imperio ed a sorpresa porta i tre punti in riva al golfo.