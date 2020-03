Marzo, ecco quando torna l’ora legale

L’ora legale nel 2020 entrerà in vigore nella notte fra sabato 28 e domenica 29 marzo. In tale data quindi occorrerà spostare in avanti di 60 minuti le lancette dell’orologio – l’ora consigliata sono le 2.00 – e ciò comporterà un riposo inferiore. Per una piccola parte di popolazione infatti il cambio orario porta – per qualche giorno – lievi fastidi come sonnolenza e irritabilità, ma per la maggior parte delle persone questo solitamente non provoca nessun disagio.