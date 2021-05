Mary Fabrizio nel prossimo film di Pio e Amedeo, “il regista mi ha voluto anche per le prossime scene che gireremo a Roma”, il video sul set

Influencer oltre che imprenditrice di successo, è Mary Fabrizio manfredoniana doc che negli ultimi anni sta inanellando successi e traguardi professionali importanti. Nell’ultima settimana l’influencer sipontina ha partecipato alle riprese del nuovo film di Pio e Amedeo che si chiamerà “Belli Ciao” con la regia di Gennaro Nunziante prodotto da Fremantle.

La regia di Gennaro Nunziante per la coppia foggiana è un importante tassello, Nunziante infatti è stato autore e regista per i notissimi Toti e Tata negli anni ’90 e successivamente è stato registra ed autore per tutti i primi film du successo di Checco Zalone.

Mary Fabrizio ha partecipato alle riprese svolte a Sant’Agata di Puglia, filmando tutto sui suoi social seguiti da quasi sessantamila follower. La località del subappennino dauno è stata scelta come set per la maggior parte delle riprese. Già ad ottobre scorso erano partite le riprese ma dopo poco il duo comico aveva annunciato: Pio e Amedeo, riprese del film sospese: “Ci dispiace per i lavoratori, un nodo in gola”

“E’ stata una esperienza divertentissima, Pio e Amedeo sono estremamente simpatici anche durante le riprese e sono disponibilissimi con tutti, è davvero un piacere poter essere sul set con loro” queste le parole di Mary Fabrizio che non ci svela il suo ruolo ed in quali scene sarà presente, ma ci svela un particolare: “nelle prossime settimane andrò a Roma a girare altre scene, Gennaro Nunziante è un grande professionista, mi ha chiesto di partecipare ad altre scene che verranno girate a Roma” “Sono entusiasta di questa esperienza” conclude Mary Fabrizio.

Foto e Video tratte dal profilo instagram di Mary Fabrizio

























E’ un periodo di grande successo per i due comici foggiani, dopo il boom di ascolti per il loro spettacolo su Canale 5 “Felicissimi Sera” hanno da poco annunciato la data per loro prossimo spettacolo.