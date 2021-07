Martina Zerulo vince il torneo di Latiano, “dopo 8 mesi senza giocare, la resilienza è la chiave”

La giovane campionessa sipontina Martina Zerulo si aggiudica il “Memorial Mimmo Russo” organizzato dal circolo tennis di Latiano e scrive sui social “E dopo 8 mesi senza giocare, eccomi finalmente a gareggiare e vincere un torneo! Come ho sempre detto, la resilienza è la chiave! Grazie alla mia famiglia che è venuta con me e al direttore del New Team Salvemini ed a Domenico Castriotta per avermi sempre sostenuto qui a Latiano! Vai poke baby, sono tornata!”