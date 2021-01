Martina la piccola allieva di danza Aerea di Nicla Prencipe, realizza un bellissimo video con la tecnica dello stop motion per il Roncalli (Liceo Artistico)

“Con estremo orgoglio vi presento l’eccezionale lavoro di Martina Pieri, 17 anni allieva della mia Scuola. Doveva realizzare un compito fotografico utilizzando la tecnica Stop Motion per il Laboratorio Audiovisivo e Multimediale del suo indirizzo scolastico “Artistico” dell’Istituto Roncalli di Manfredonia.

La Stop Motion è una particolare tecnica di animazione, che si effettua attraverso scatti fotografici. Questa tecnica abbraccia in egual misura la fotografia, l’utilizzo del computer e la creatività di chi la mette in atto. Martina, praticando Danza Aerea da qualche anno, decide di realizzare questo compito mettendo in gioco anche le conoscenze artistiche Ulteriori dettagli: Il tessuto è stato realizzato riciclando dei vecchi collant neri , il cerchio lo ha realizzato lei con fil di ferro rivestito da un laccio di scarpe nero , la bambola è realmente snodabile.Sono state scattate circa 300 foto, successivamente assemblate per realizzare questo simpatico cortometraggio Meritava di essere reso pubblico vero??? A quanto pare la mia Arte circense aiuta a crescere anche scolasticamente Bravissima Martinaaaaaaa “

Dal profilo facebook di Nicla Prencipe della Scuola di Danza Aerea Ninni Backstage