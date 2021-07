Martin Persec torna a Manfredonia

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia è felice di annunciare il gradito ritorno nel proprio l’organico 2021/2022, per il campionato nazionale di calcio a 5 di serie A, di Martin Persec. La società sipontina comunica, infatti, di aver trovato ufficialmente l’accordo per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del forte pivot argentino.

Martin Persec, pivot, con doppia cittadinanza, classe 88, 1.82m x 80 kg, inizia anche lui giocando nel calcio a 11, difendendo le maglie del Club Atlético Vélez Sarsfield, poi dell’Asociación Atlética Argentinos Juniors, e in seguito del Defensores de Belgrano, del Ferro Carril Oeste ed infine del Quilmes Athletic Club, nelle stagioni che vanno dal 1999- fino al 2005. Dal 2006 in poi, intraprende la sua avventura nel futsal, che gli riserverà tantissime soddisfazioni e titoli.

Veste, nella sua carriera, le maglie del Gloias de Tigre, del blasonato River Plate e del Kimberley A. C., con una breve parentesi in Spagna, nel Marfil Santa Coloma. Arrivato alla corte di Monsignori nel 2019, dopo aver completato felicemente tutta la preparazione preseason, non riesce a mostrare il suo valore per problemi di tesseramento. Nella passata stagione, sfida proprio i biancoceleste per la promozione in serie A, militando tra le file del Futsal Cobà, con cui realizza 10 gol. Porta in dote, in riva al Golfo, uno scrigno fatto di oltre 450 partite giocate e più di 500 reti realizzate, nonché numerose convocazioni nella selezione maggiore Argentina, al mundialito in Brasile e ai mondiali di calcio a 7.

Ricchissimo il suo palmares con titoli di squadra e personali:

• Campione Apertura 2015 – Kimberley A.C. (Argentina)

• Campione Copa Julio H. Grondona 2015 – Kimberley A.C. (Argentina)

• Campione Liga Argentina 2016 – Kimberley A.C. (Argentina)

• Campione Supercoppa Argentina 2016 – Kimberley A.C. (Argentina)

• Campione Coppa Argentina 2017 – River Plate (Argentina)

• Goleador Liga Argentina 2006

• Goleador Liga Argentina 2009

• Goleador Copa Aerosur “Bolivia” 2009

• Goleador Liga Argentina 2010

• Premio Jorge Newbery “Migliore Giocatore” 2010

• Migliore sportivo Premios River Plate “Futsal” 2014

• Menzione Legislatura Porteña “Creciendo con el deporte” 2015

• Goleador Coppa Argentina 2017

Martin Persec: ”Ho scelto Manfredonia perché conosco le persone, e nel breve periodo che sono stato nel 2019 mi hanno trattato molto bene, e mi ritroverò con tanti amici. Per quanto riguarda lo sport, conosco l’allenatore, so che lavora molto bene durante la settimana e penso sia un’opportunità per continuare a crescere come giocatore. Penso che questi due motivi siano il connubio perfetto per affrontare la sfida più importante della mia carriera sportiva, giocare in Serie A. Ai manfredoniani dico di continuare a credere, che avremo bisogno di loro più che mai e che la squadra farà di tutto per rappresentarli al meglio”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia ringrazia l’agenzia LAASPORTS per il buon esito della trattativa, riaccoglie Martin Persec nella famiglia biancoceleste gli augura di essere un grande protagonista della prossima stagione agonistica.

