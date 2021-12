MARTEDÌ 21 DICEMBRE LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data odierna, il Sindaco, visti l’art. 39, comma1, e gli artt. 40 e 41 del D.Lgs n. 267/2000, a seguito delle recenti consultazioni elettorali informa le SS.LL. che, ai sensi dell’art.12 dello Statuto Comunale dispone la convocazione del Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione, per il 21/12/2021 alle ore 16 nella sala Consiliare di Palazzo San Domenico, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri Comunali – Convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;

2. Giuramento del Sindaco;

3. Comunicazione della formazione della Giunta comunale;

4. Elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio;

5. Nomina e formalizzazione dei capi gruppo consiliari.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, all’ingresso sarà richiesta

l’esibizione del green Pass e sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento dei partecipanti.