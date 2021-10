Mario Venuti a Mattinata per la chiusura della festa dell’extravergine

🟢 🟢 SABATO 13 NOVEMBRE MARIO VENUTI CHIUDERÀ LA PRIMA EDIZIONE DI FÈXTRA, FESTA DELL’EXTRAVERGINE D’OLIVA

Il grande cantautore Mario Venuti sarà il protagonista della terza cena/evento di FèXtra in programma sabato 13 novembre presso Il Melograno.

Mario Venuti si esibirà in un concerto acustico con Tony Canto col quale ha collaborato nel suo ultimo album, “Tropitalia”, uscito qualche settimana fa, nel quale il musicista siciliano ha interpretato a modo suo undici brani che dagli anni trenta del secolo scorso fino al duemila hanno segnato, ognuno per il suo, la musica italiana.

Al termine dell’evento avrà luogo la cena/degustazione organizzata dal ristorante Hotel Il Melograno Mattinata, che prevede:

🍽 Entreè: crostone di pane alla pizzaiola con basilico e Olivio (gelato all’olio di Olivo di Gabrielino).

🍽 Antipasto condito a crudo con olio extra vergine di oliva: polpo arrosto con crema di favetta e cicoria, baccalà mantecato con patè di olive e chips di patate.

🍽 Primo piatto: risotto con scampi, crema di peperoni e croccate di prosciutto crudo, condito con olio d’oliva aromatizzato alla rucola.

🍽 Dessert: torta caprese alla salsa di cachi con spuma di ricotta stregata.

🍷 Calice di vino di Antica Enotria



📌 Cena/evento € 35.

🟩 Necessario il green pass.

ℹ Info e prenotazioni: 0884 550547

Comune di Mattinata Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura Ente Parco Nazionale del Gargano Confindustria Foggia Agenzia Scopro

FèXtra #FèXtra2021 #MattinataèXtraordinaria #weareinPuglia WeAreinPuglia