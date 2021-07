Mario Tozzi per “il libro possibile”: “Più natura vuol dire più salute, le pandemie nascono per le nostre violenze sull’ambiente”

“La pandemia dal punto di vista ambientale: “Pochi passi verso l’ambiente” Se non capiamo che queste pandemie scaturiscono proprio per le nostre disattenzioni verso l’ambiente e la natura. Più natura vuol dire più salute.” “Bisogna cercare chi appicca incendi dolosi sul Gargano, i dissesti nascono dalla nostra voglia di costruire anche dove non è possibile”