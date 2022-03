MarinoBus offre trasferimenti gratuiti dall’Ucraina in Italia, l’iniziativa del trasportatore pugliese

Biglietti gratuiti per i trasferimenti in bus dei profughi ucraini che arrivano in Italia e che in queste ore stanno arrivando anche a Foggia e Bari e nelle altre città pugliesi. È la lodevole iniziativa di MarinoBus, società pugliese del trasporto passeggeri su gomma, che risponde così «agli appelli alla solidarietà – si legge in una nota – nei confronti dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto che ha investito il loro Paese e che cercano rifugio anche in Italia».

A chi è fornito di passaporto ucraino, MarinoBus offre gratuitamente la possibilità di viaggiare sui propri automezzi di linea nelle tratte a lunga percorrenza verso Puglia, Campania, Calabria e Basilicata da tutte le città del Centro-Nord Italia servite (Milano, Trieste, Trento, Udine).