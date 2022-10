Marino sulla sconfitta del San Severo contro il Donia: “Il campionato lo vinci a maggio”

Manfredonia 2 #SanSevero 0

Al di la del risultato abbiamo giocato alla pari per 70 minuti anche se, l’ammetto l’iniziativa è stata più sipontina che nostra. Poi i cambi e qualche ingenuità ci hanno condannati.

Secondo me abbiamo sbagliato il primo cambio forse sarebbe stato meglio sostituire #PasqualeTrotta già dalla fine del primo tempo, perché dei quattro davanti è stato quello che ha stentato di più, anche perché dopo pochi minuti si è infortunato, invece, #MatteoDeVita avrebbe meritato di restare in campo.

Davanti il migliore è stato #PeppeSiclari che ha lottato come un leone, #NinoMorra qualche miglioramento, lo ha avuto, ma ancora poco incisivo davanti alla porta.

Al 73’ prendiamo una ripartenza per un colpo di tacco di AlessandroMorra e 5 minuti dopo subiamo un altra ripartenza dopo una rovesciata di N. Morra non andata a buon fine!Insomma, con qualche ingenuità in meno avremmo facilmente ottenuto il pareggio.

Diciamo così con tutte undici al massimo e con una panchina più lunga avremmo portato almeno un punto a casa. Adesso, rialziamoci subito, anche perché, il secondo posto è alla nostra portata! Forza ragazzi, stringiamoci a corte, pronti a reagire non ci hanno messo sotto,ma sicuramente dobbiamo fare meglio!Molti sono stati bravissimi Colangione, Caruso, Rubino dopo i primi 5/6 minuiti, Priore, Fantasia e l’immenso #NicoSalvemini. Tutto sommato una bella prestazione finita male alla fine

Noi abbiamo un organico importante e il nostro obiettivo è puntare ai play off che saranno una competizione a parte , in esse ci saranno motivazioni uniche. Non lo vinci ora il campionato ma a maggio. La strada è lunga per tutti, occorrerà avere determinazione e “cazzimma”. E poi il il campionato lo vincerà chi avrà il gruppo e che avrà più fame di tutte le squadre !

Lo ha scritto il presidente del San Severo Dino Marino su Facebook.