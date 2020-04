Marinaio manfredoniano bloccato a Dubai a bordo di una MSC: “Siamo sequestrati, aiutateci!”

Buongiorno gentile amministrazione sono il figlio del Marinaio Pio Riccardi bloccato presso la compagnia MSC nave BELLISSIMA situata presso il porto di DUBAI.

La situazione di mio padre insieme ad altri colleghi ITALIANI è molto drammatica! da fine febbraio sono bloccati in nave per motivi COVID19.

La nave è infetta ogni giorno sempre più, ci sono tanti casi in isolamento, a causa di questa situazione.

Li tengono isolati nelle cabine con poco cibo a disposizione.

La compagnia per diverse volte ha rinviato il rimpatrio, ci tengono sequestrati in una cabina senza volerci effettuare i tamponi e tenerci in sicurezza, non siamo stipendiati dal 01.04.2020 oltre a un problema che qui rischiamo la vita ogni giorno abbiamo anche la preoccupazione a casa per quanto riguarda a livello economico visto che non siamo stipendiati.

ci hanno revocato il visa e ci hanno annullato il contratto di lavoro.

Il COMANDANTE della nave ci tiene all’ oscuro di tutto ciò che succede sulla nave, inoltre non vuole chiamare la compagnia per quanto riguarda le nostre richieste è per i tamponi.

Noi vogliamo tornare a casa in sicurezza visto che la nave è INFETTA e un codice arancione.

noi chiediamo solamente il nostro rimpatrio visto che siamo sani e ci devono far fare i tamponi per la sicurezza di tutti.

Vi prego di divulgare questa notizia.

Cordiali Saluti

Giuseppe Riccardi