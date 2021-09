“Marina del Gargano”: il 15 settembre l’intitolazione dei due moli a Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci

Saranno intitolati ai due più grandi navigatori della storia, Cristoforo Colombo ed Amerigo Vespucci, i due moli del “Marina del Gargano – Porto turistico di Manfredonia”. La cerimonia istituzionale del prestigioso riconoscimento, che culminerà con la scopritura di due targhe commemorative, si svolgerà mercoledì 15 settembre con un’intera giornata dedicata alla cultura del mare (anche in ottica di sviluppo del territorio) ed a tutti coloro i quali hanno dedicato la loro vita a questo prezioso elemento di Madre Natura.



Un doveroso tributo – quello a Colombo e Vespucci, simboli internazionali della navigazione e del vivere il mare come opportunità e risorsa – che rappresenta un’ulteriore qualificante occasione per un Marina all’avanguardia e costantemente in crescita, divenuto punto d’approdo di riferimento per i diportisti dell’Adriatico e del Mediterraneo.



Alla cerimonia pomeridiana con le Autorità militari, civili e religiose saranno riservati posti anche alla cittadinanza con prenotazione e obbligo di Green Pass, come previsto dalle normative vigenti in ordine alla prevenzione Anti-Covid 19.

A rendere simbolicamente omaggio alla manifestazione l’arrivo della Nave della Marina Militare italiana “Durand de là penne”.



Nei prossimi giorni il programma dettagliato dell’evento.