Maria Teresa Valente: “Si riparte: auguri al nuovo Sindaco”

Si riparte. Dopo esattamente due anni e 7 mesi Manfredonia ha di nuovo un sindaco, Gianni Rotice, il quarto eletto direttamente dai cittadini.



L’emozionante e commovente immagine dell’avversario Gaetano Prencipe che alza il braccio a Rotice in segno di vittoria mette fine ad una dura e controversa campagna elettorale che ha visto spesso emergere rabbia e conflittualità da più parti.



Ora non è più il tempo delle divisioni, ma occorre tutti insieme rimboccarsi le maniche e lavorare al meglio per il riscatto della nostra città.



Al neo primo cittadino Gianni Rotice l’augurio di poter prendere in mano il timone di una nave alla deriva e di portarla al più presto fuori dalla tempesta, affinché Manfredonia possa rinascere e risplendere come merita e come la sua meravigliosa storia chiede.



Buon lavoro sindaco!



W MANFREDONIA