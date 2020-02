Maria Fiananese Hair Studio di Manfredonia con Sebastian Professional è Official Hair Stylist della Milano Fashion Week AI20-21

Maria Fiananese, titolare del salone Maria Fiananese Hair Studiodi Manfredonia, èOfficial Hairstylist della Milano Fashion Week AI20-21. Con Sebastian Professional-Wella, brand simbolo dell’hairstyle internazionale d’avanguardia, sarà nel backstage dal 18 al 24 febbriao 2020 di alcune delle sfilate di moda più importanti del panorama milanese, per occuparsi minuziosamente dell’hairstyling di modelle e modelli.

“Essere Official Hairstylist della Milano Fashion Week è un granmotivo di orgoglio,–ha dichiaratoMaria Fiananese – non capita tutti i giorni di lavorare per eventi importanti come questo. Un’esperienza del genere è sicuramente impegnativa, ricca di responsabilità, ma allo stesso tempoè ilgiusto riconoscimento per chi dedica costantemente al proprio lavoro tanta passione”.

Il salone Maria Fiananese Hair Studio a Manfredonia, si contraddistingue per la preparazione, professionalità e creatività,sempre aggiornato grazie a programmi di formazione ben strutturati, oltre che per le altissime performance rese grazie all’utilizzo dei prodotti Wella-Sebastian Professional: dalle colorazioni in grado di rispondere ad ogni esigenza, ai prodotti care e styling, ai trattamenti specifici per esaltare con competenza la bellezza di ogni tipo di capelli. Passione e amore verso il proprio lavoro e la cura verso ogni persona che si affida, ne fanno un suo tratto distintivo.