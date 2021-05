Marella realizza una capsule di T-shirt in collaborazione con l’artista Giulia Sollai

La collaborazione proposta da Marella per la SS21 mixa fashion utility ed estetica italiana.

Giulia Sollai, artista nata a Cagliari nel 1986 ed emiliana di adozione, anticipa l’estate dipingendo per il brand sei illustrazioni ispirate all’estate e alle donne italiane, “donne dalla personalità forte e dal portamento femminile che si godono la bellezza delle piccole cose”.

Le illustrazioni, istantanee di vita quotidiana e libera, all’aria aperta, sono proposte su T-shirt dal fit timeless declinato in colori estivi (giallo, bianco, azzurro, arancio).

Ognuna con un proprio mondo visivo, evocano un immaginario che fa sognare: Aperitivo in spiaggia, Il caffè al bar, Donne e natura, Ritratto di donna, Donna con scialle, Donna e cibo.

“un picnic estivo davanti ad un bel prato, il profumo di una pizza che ti mette il buonumore, un fresco aperitivo dissetante e rigenerante davanti al mare, un caffè in tranquillità dopo aver letto qualche pagina di un libro, una passeggiata tra le nostre splendide architetture di cui ci sentiamo orgogliosi… immagini e ricordi legate all’Italia, al nostro Bel Paese”, sottolinea l’autrice.

Dopo un percorso in Arti visive e applicate, Giulia si dedica parallelamente sia a collaborazioni con brand della moda che a progetti indipendenti, e dal 2014 nutre il blog artistico da lei fondato “La Casetta dell’Artista” al contempo home studio, galleria d’arte, atelier location per eventi culturali, un bed & breakfast nel centro di Bologna.