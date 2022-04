“Mare da bere” in Puglia, risultati eccellenti in vista della nuova stagione

Un mare da bere in tutta la Puglia. Buona In vista dell’apertura dei lidi prevista per il primo maggio, la Regione Puglia ha esaminato, attraverso i monitoraggi dell’Arpa, la qualità delle acque di balneazione delle sei province effettuando centinaia di prelievi.

«I risultati – comunica la Regione – sono buoni, infatti nella grande maggioranza dei casi Arpa ha classificato come eccellente la qualità delle acque”