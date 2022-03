Marcia per la pace a Manfredonia pro Ucraina

La“Marcia per la Pace “ Marciare per non Marcire” Pro Ucraina è in programma per il giorno 03 aprile 2022 con inizio alle ore 10.00 presso Piazza Maestri D’Ascia in collaborazione con il comune di Manfredonia e la Comunità Degli Ucraini di Manfredonia.

Programma:

ore 09.30 Raduno ore 10.00 partenza da Piazza Maestri D’Ascia,

proseguimento per Marina degli Svevi

Uscita molo di Levante

Lungomare Nazario Sauro

Viale Miramare

Via Dante Alighieri

Via San Giovanni Bosco

Corso Manfredi

Via Campanile

Via Maddalena

Piazza Marconi

Corso Manfredi

Piazza del Popolo saluto autorità e intervenuti.

