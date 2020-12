Marasco: “No ai botti di Capodanno”

Gli animali: i botti sono un incubo, in particolare per i cani e per i gatti – i grandi amici dell’Uomo – specialmente se sono vecchi, o malati, o ciechi.

Tremano, si nascondono, fuggono terrorizzati, alcuni muoiono.

Di paura, o schiacciati dalle macchine, e perfino – in modo atroce – con petardi legati alla coda, per il divertimento degli stupidi. In altre parole, nella notte di San Silvestro, i proprietari di migliaia di cani e di gatti devono subire la vista del loro amato animale terrorizzato, o ferito, o morto, perché a qualcuno piace fare i botti. Nonostante i divieti e gli appelli a non farli. Lo trovo assurdo. Davvero. E anche crudele e incivile.

Giuseppe Marasco