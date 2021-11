Marasco (Civilis): “Sindaco, è impegnativo il compito che Lei si appresta a svolgere”

Gentile Sindaco,

a pochi giorni dalla Sua elezione l’Associazione CIVILIS Confederazione Europea e tutti i suoi affiliati è lieta di manifestarle le più vive congratulazioni e i migliori auguri per la sua elezione ; impegnativo compito che Lei si appresta a svolgere.

Dopo i nostri positivi incontri durante la campagna elettorale, in cui è stato ribadito impegno per promuovere sempre di più una via dolce e sostenibile alla mobilità cittadina, siamo fiduciosi che le esigenze del decoro urbano, la tutela dell’ambiente del nostro unico territorio e del mare, il verde pubblico, il lavoro, la dignità dei cittadini e altre problematiche importanti per l’intera comunità sipontina, poste tra le priorità della nuova squadra di governo.

Un abbraccio.

Comandante Giuseppe Marasco – Presidente Nazionale CIVILIS.

AUGURI