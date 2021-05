Mappe criminali, la puntata andata in onda ieri

Si resta nel sud Italia anche per la quarta puntata: nella provincia di Foggia, infatti, convivono e prosperano gruppi criminali, come la Società Foggiana e la Mafia Garganica, sempre più violenti, spietati e “ambiziosi”. Attraverso il racconto dell’ inchiesta sulla strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017, in cui persero la vita due agricoltori innocenti, i fratelli Aurelio e Luigi Luciani, testimoni scomodi dell’omicidio del boss di Manfredonia Mario Luciano Romito, ricostruiamo le tappe dell’espansione della criminalità della provincia di Foggia le cui radici risalgono alla faida di Monte Sant’Angelo e all’alleanza con altri gruppi criminali.

IL VIDEO DELLA QUARTA PUNTATA