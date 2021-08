Mappa Covid ECDC, solo Puglia, Molise e Valle d’Aosta sono ‘verdi’

Ormai tutta l’Italia è in giallo nella mappa del contagio in Europa misurata dall’Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) sulla situazione Covid. Salgono a quattro le regioni italiane rosse: oltre alla Sicilia e alla Sardegna, tornate rosse la scorsa settimana, nell’ultimo aggiornamento si aggiungono anche la Toscana e le Marche. Restano verdi soltanto il Molise, la Puglia al Sud e la Valle d’Aosta al Nord.