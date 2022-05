Manzella: “Rimuovere la ferraglia ed aprire Via De Finis”

🛑🛑Manfredonia 21 maggio 2022

Le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno ricevuto alcune segnalazioni, in merito ad una strada chiusa da moltissimi anni, precisamente in via Gen. De Finis e Viale dei Longobardi.

Effettuato un sopralluogo dalle Guardie Ambientali, hanno effettivamente constatato la presenza di un vecchio cancello e altra ferraglia, arrangiata alla meno peggio, per separare le due strade in questione.

La situazione viene portata all’attenzione del Sindaco ing. Gianni Rotice e alla giunta comunale, con la speranza di rimuovere tutta quella ferraglia e riaprire al più presto la strada, dando fruibilità al traffico cittadino.

Resp.le Alessandro Manzella.