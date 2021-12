Manzella: “Automezzi dell’ASE operano in maniera selvaggia in Largo delle Euforbie”

Manfredonia 13 dicembre 2021

Automezzi dell’ASE operano in maniera SELVAGGIA in Largo delle Euforbie.



👉 Scandaloso il modus operandi degli automezzi ASE (azienda speciale ecologica Spa) per la raccolta della differenziata in Largo delle Euforbie.

Questa situazione dura da anni❗Tutti i giorni: gli automezzi dell’ASE, per recuperare i contenitori della differenziata, in largo delle Euforbie, (incuranti di nulla e di nessuno) dapprima salgono sul marciapiede, poi attraversano una zona adibita al verde pubblico, per proseguire su un’area del tutto pedonale, riducendo il luogo in una vergogna ⁉️



👉 Il responsabile delle Guardie Ambientali Alessandro Manzella, pone questo increscioso problema, all’attenzione del neo Sindaco Gianni Rotice, del Comandante della Polizia locale e del responsabile dell’ASE Spa (azienda speciale ecologica ASE) con la speranza che qualcuno intervenga e vigili su questa VERGOGNOSA situazione❗❗



Resp.le Alessandro Manzella