Manuela Arcuri madrina di “Foggia Legends” domani in campo Signori, Padalino, Kolivanov, Beppe Di Bari e tanti altri

Non è mai troppo tardi per festeggiare. Il secolo di vita, e di storia, del Calcio Foggia 1920 sarà celebrato domani, venerdì 25 giugno alle ore 17:30 tra le mura amiche dello Stadio P. Zaccheria.

L’evento “Foggia Legends – Un secolo di stelle” vedrà protagoniste sul rettangolo verde dello Zac, tre formazioni: vecchie glorie rossonere, dirigenti/componenti del Comitato Rossoneri per Sempre ed infine una rappresentativa di giornalisti locali.

La manifestazione è stata organizzata dal Calcio Foggia 1920 in collaborazione con il Comitato Rossoneri per Sempre.

Il pomeriggio all’insegna della sportività e dell’amarcord avrà anche una madrina d’eccezione: Manuela Arcuri. La celebre attrice sarà coadiuvata nella conduzione della serata dal giornalista Massimo G. Marsico e dall’imitatore Stefano Bucci.

L’EVENTO. Saranno circa 30 le leggende rossonere che prenderanno parte alla sfida di domani: Gianni Pirazzini, Beppe Signori, Nuccio Barone, Peppino Pavone, Rino Valente, Andrea Seno, Giordano Caini, Gigi Genovese, Fabio Fratena, Guglielmo Ferrante, Roberto Carannante, Pasquale Padalino, Igor Kolivanov, Brian Roy, Carlo Ricchetti, Beppe Di Bari, Michele Pazienza, David Mounard, Stanislao Bozzi ed altri.

L’evento prevede l’esecuzione live dell’inno “Cuore Rossonero” cantato dall’artista foggiano Antonino, accompagnato al pianoforte dall’autore Massimo Marsico e al violino dal Maestro Lorenzo Ciuffreda. Poi, seguiranno tre mini partite da 30′. Per coloro che non riusciranno ad accedere allo stadio – sono solo 1000 i tagliandi disponibili –, potranno seguire la diretta di Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre) a partire dalle 17:30.

Non mancherà la società rossonera con il Presidente Nicola Canonico, la vice-Presidente Maria Assunta Pintus e l’AD rossonero Edoardo Chighine. Il grande nome non presente il lista, ma che è tanto atteso a Foggia in queste ore, è quello di Zdenek Zeman. Chissà se la presenza fuori programma del boemo non si riveli la sorpresa che tutti aspettano.

