Manifestazione “Se la Befana vien di notte, noi la andremo a prendere su due ruote”

Le festività natalizie a Manfredonia finiscono così com’erano cominciate, nel segno della solidarietà e dell’inclusione sociale.

Mentre questa mattina partecipavo – con il consigliere regionale Giandiego Gatta, la consigliera comunale Liliana Rinaldi e la nostra talentuosa concittadina Valentina Corvino – Major Model – all’evento solidale “Se la Befana vien di notte, noi la andremo a prendere su due ruote” (organizzato dalle Associazioni Associazione “Pesca Senza Barriere”, Associazione Scooter&Moto Friends Manfredonia community official , Manfredonia Riders, Il Filo del Sorriso – Associazione di Volontariato Clown Terapisti – Foggia, ASD per disabili Delfino, MAS Foggia, Turbolenti San Severo che hanno donato dei simbolici regali) Papa Francesco asseriva che “I Magi ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, che non abbia paura di sfidare le logiche oscure del potere e diventi seme di giustizia e di fraternità in società dove, ancora oggi, tanti Erode seminano morte e fanno strage di poveri e di innocenti, nell’indifferenza di molti”.

Il Papa ha chiesto ai cristiani di guardare ai Magi mossi dal “desiderio” perché “sono i desideri ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre: oltre le barriere dell’abitudine, oltre una vita appiattita sul consumo, oltre una fede ripetitiva e stanca, oltre la paura di metterci in gioco, di impegnarci per gli altri e per il bene”.

La manifestazione di questa mattina incarna al meglio questo concetto ed il modus operandi dell’Amministrazione comunale nell’approccio alle fragilità e disabilità. Da sempre sosteniamo che nessuno deve essere lasciato indietro e solo per dare dignità, sostegno ed inclusione a chi è in difficoltà, ed in questa missione dell’affermazione dei diritti per l’affermazione della giustizia sociale, hanno ed avranno sempre più un ruolo principale le Associazioni che affiancheranno il Garante della Disabilità Vincenzo Di Staso e le famiglie nella trovare risposte adeguate ai problemi.

La comunità è una ed unica e l’Amministrazione deve, come sta già facendo, ricostruire il rapporto ed il dialogo con i cittadini.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia