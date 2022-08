Manifestazione per “Luigi e Aurelio Luciani”: spostamento sede ed orario

Per instabilità del meteo prevista per domani, la celebrazione eucaristica e l’intervento delle istituzioni e di don Luigi Ciotti si svolgeranno presso la chiesa “Ss. Annunziata” ( Chiesa Madre in corso Matteotti a San Marco in Lamis) a partire dalle ore 8.30 di domani mattina 9 agosto.

Nel corso della manifestazione, oltre agli interventi istituzionali, il presidio cittadino “Luigi e Aurelio Luciani” presenterà i risultati del questionario sulla percezione della legalità. Si svolgerà, dunque, un’unica manifestazione mattutina e non si terrà più il momento previsto in serata dal Presidio per le ore 20.

Durante la mattinata la commemorazione proseguirà presso la stele (stazione vecchia di San Marco in Lamis) con un momento di ascolto/silenzio e la deposizione delle corone.