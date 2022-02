Manifestazione di interesse servizi di architetture e ingegneria per “Ripristino delle zone umide all’interno del comprensorio Oasi Lago Salso”

Sul portale del Parco Nazionale del Gargano è presente una manifestazione di interesse si intende recepire la disponibilità a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria afferenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi all’intervento di cui alla scheda “Ripristino delle zone umide all’interno del comprensorio Oasi Lago Salso” finanziata dal Ministero per la Transizione Ecologica nell’ambito del programma “Parchi per il Clima – 2021” – Cod. intervento PNCLI2021- EUAP0005-I-02.