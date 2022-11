Manichino Meloni a testa in giù a Bologna, solidarietà unanime alla Premier

“E’ davvero molto grave quanto avvenuto ieri sera a Bologna. Ci troviamo di fronte all’ennesimo inquietante episodio di violenza che coinvolge il Presidente del Consiglio. Bene la condanna unanime di tutte le forze politiche. A Giorgia Meloni giunga la mia sincera solidarietà”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“L’atto intimidatorio avvenuto a Bologna nei confronti del Presidente del Consiglio è un atto grave da condannare senza incertezze. Tutta la mia vicinanza a Giorgia Meloni e alla sua famiglia”. Così in una nota il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Tutta la mia solidarietà a Giorgia Meloni per un atto di violenza politica indegno di un Paese civile. In questo modo si rischia di far ripiombare l’Italia in un clima di odio che vorremmo finito per sempre”, il tweet del leader di Azione, Carlo Calenda.

“È molto grave quanto avvenuto ieri a Bologna dove durante un corteo è stato esposto un manichino raffigurante la presidente Meloni esposto a testa in giù. Condanniamo con forza ogni gesto d’odio intimidatorio e violento. Solidarietà alla Presidente del Consiglio”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

“Piena solidarietà al Presidente Meloni per il manichino a testa in giù esposto durante un corteo a Bologna. Non saranno certo gesti vili ed ignobili come questo a frenare il suo impegno ed a rallentare l’azione del Governo ma è ancor più grave l’assordante silenzio della sinistra che nemmeno in questa occasione riesce a spezzare la cortina di tolleranza verso certi estremismi violenti”. Così la senatrice Paola Ambrogio di Fratelli d’Italia: “Forse la sinistra, nell’urlare contro inesistenti minacce alla democrazia, ha perso la voce per condannare l’odio e la violenza reali”