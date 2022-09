Manfredonia vince facendo 6 gol a Trani

Vigor Trani-Manfredonia 1-6

[10’ pt Triggiani – 31’ pt Morra – 34’ pt Biason][12’ st Giambuzzi – 25’ st Morra – 30’ st Achik ]

Vigor Trani Manfredonia le azioni salienti



PRIMO TEMPO

10’ Goal Manfredonia. Triggiani su assist di Cicerelli

19’ uno-due Morra Triggiani, tiro al volo di quest’ultimo con grande parata del portiere di casa, sulla ribattuta Morra tira alto

25’ cross dalla sinistra di Lobosco per Morra, che di testa, alto

31’ Goal Manfredonia. Tiro di Giambuzzi d’esterno palla che si stampa sul palo, sulla ribattuta tiro di Triggiani grandissima parata del portiere di casa, sull’ulteriore ribattuta Morra di testa insacca

34’ Goal Manfredonia. Grandissimo tiro dai 25 metri di Biason, palla in rete all’angolo

36’ ammonito 4 del Trani

——

SECONDO TEMPO

7’ punizione di Giambuzzi dal limite dell’area palla che sfiora la traversa

12’ Goal Manfredonia. Cicerelli allarga sulla destra, arriva Giambuzzi che spedisce il pallone in rete

25’ Goal Manfredonia. Morra che controlla appena dentro l’area e calcia, palla in buca d’angolo alla destra del portiere

30’ Goal Manfredonia. cross dentro l’area, assist di petto di Morra, Achik calcia e segna

47’ Goal Trani da punizione