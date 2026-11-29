Manfredonia U19 sconfitta in trasferta
Decide la gara un infortunio difensivo
🐬📋 UNDER 19 | SCONFITTA DI MISURA A PRAIA A MARE: CONTINUA IL MAL DI TRASFERTA ⚪️🔵
Resta stregato il rendimento lontano dalle mura amiche per l’Under 19 Nazionale guidata da mister Salvatore Pollino, che esce sconfitta per 1-0 dalla lunga trasferta sul terreno dello Stadio “M. Tedesco” di Praia a Mare contro la Digiesse Praiatortora nell’11ª giornata di campionato.
Una gara particolare, decisa interamente da un singolo episodio sfortunato: al 15’ del primo tempo, su un retropassaggio arretrato di De Palo, un’incertezza dell’estremo difensore Trisciuoglio — che buca l’intervento sul pallone — spiana la strada ai padroni di casa per la rete che varrà l’intera posta in palio.
Paradossalmente, nell’arco dei novanta minuti, i giovani delfini non subiscono alcun tiro in porta reale dagli avversari, pagando a caro prezzo quell’unica disattenzione iniziale.
Sul fronte offensivo continuano però a pesare enormemente le numerose assenze nel reparto avanzato: il Manfredonia fatica a pungere negli ultimi sedici metri e chiude la terza gara consecutiva senza riuscire a trovare la via del gol.
Serve compattarsi, recuperare al più presto gli uomini chiave davanti e lavorare con serenità e determinazione per invertire subito questo “mal di trasferta”.
Testa alta e lavoro sul campo!