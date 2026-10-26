Manfredonia U15: ko casalingo

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🐬📋 UNDER 15 | CUORE E REAZIONE IN DIECI, MA AL “MIRAMARE” PASSA LA COSMANO ⚪️🔵

​Sconfitta casalinga colma di rammarico per i ragazzi dell’Under 15 guidati dal duo tecnico composto da mister Franco Grasso e mister Michele Castigliego. Nella 4ª giornata di campionato, i giovani delfini si arrendono per 1-3 contro la Cosmano Sport dopo una sfida combattuta e condizionata pesantemente dagli episodi.

​Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 0-1, la gara si complica ulteriormente a inizio ripresa a causa dell’espulsione per doppia ammonizione comminata a Trotta. Sotto di un uomo, il Manfredonia tira fuori grandissimo carattere e orgoglio: Gravinese conquista con caparbietà un calcio di rigore che Cassano trasforma con freddezza per il meritato 1-1. La gioia del pari dura tuttavia soltanto cinque minuti: gli ospiti tornano avanti su punizione (1-2) e trovano anche la rete dell’1-3 che manda i titoli di coda sull’incontro.

​Resta l’amarezza per il risultato, ma lo spirito e la reazione mostrati in inferiorità numerica sono il segnale evidente del lavoro e della crescita che il gruppo sta portando avanti con mister Grasso e mister Castigliego. Testa alta e avanti con determinazione!