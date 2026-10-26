Manfredonia U14 show a Peschici
🐬💥 SHOW BIANCOCELESTE A PESCHICI: L’UNDER 14 VINCE 1-6 LO SCONTRO AL VERTICE! ⚪️🔵
Prestazione monumentale e prova di forza devastante per i giovanissimi delfini dell’Under 14 guidati da mister Elia Gravinese! Nello scontro al vertice della 4ª giornata, i biancocelesti espugnano lo Stadio Comunale “Michele Maggiano” travolgendo il Peschici Calcio con un perentorio 1-6.
Una gara condotta con grandissima autorità fin dai primi minuti: chiuso il primo tempo avanti per 1-2, nella ripresa i nostri ragazzi dilagano offrendo spettacolo, intensità e cinismo sotto porta.
Autentico mattatore di giornata è Giuseppe De Vita, autore di una straordinaria tripletta, a cui si aggiungono la splendida doppietta di Palumbo e il sigillo di Di Martino per il definitivo set biancoceleste.
Tre vittorie su tre gare giocate, punteggio pieno e vetta solitaria consolidata: bravissimi ragazzi, avanti tutta!
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