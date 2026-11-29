Manfredonia U14, poker al Miramare e fuga solitaria
Non conosce ostacoli la marcia inarrestabile dei giovanissimi dell’Under 14 guidati da mister Elia Gravinese!
🐬💥 POKER AL MIRAMARE E FUGA SOLITARIA: L’UNDER 14 TRAVOLGE IL PESCHICI 4-1! ⚪️🔵
Non conosce ostacoli la marcia inarrestabile dei giovanissimi dell’Under 14 guidati da mister Elia Gravinese! Sul sintetico dello Stadio Comunale “Miramare”, i giovani delfini superano con autorità il Peschici Calcio per 4-1 nella 9ª giornata del campionato provinciale, confermandosi padroni assoluti del girone.
Una prova di grande qualità, ritmo e concretezza offensiva per i biancocelesti, che impongono il proprio gioco e dilagano sotto porta.
A prendersi la scena è uno scatenato Di Martino, autentico mattatore del pomeriggio con una splendida tripletta, accompagnato dal sigillo pesante di Bruno che completa il poker sipontino.
Un successo che consolida i numeri straordinari di questa prima parte di stagione: percorso netto, solo vittorie e primo posto blindato a punteggio pieno! Fame, identità e orgoglio biancoceleste: bravissimi ragazzi, avanti così! 🤍🩵