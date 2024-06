Manfredonia, turno di ballottaggio: adempimenti per il collegamento con ulteriori liste

Turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 23 e 24 giugno 2024. Adempimenti inerenti la presentazione delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la comunicazione in data 11.06.2024, del Presidente dell’Ufficio Centrale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Manfredonia, pervenuta in data 12.06.2024, Prot. n. 27410, nella quale si dichiarano ammessi al turno di ballottaggio di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 – i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti: La Marca Domenico e Galli Ugo.

Richiamato l’art.72, comma 7, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., secondo il quale i candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno e che tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate;

Precisato che l’Ufficio presso il quale devono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo stesso al quale sono state già presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la Segreteria Generale del Comune di Manfredonia;

AVVISA

che la Segreteria Generale è a disposizione per l’espletamento degli adempimenti soprarichiamati secondo il normale orario di apertura dell’ufficio, precisando che nei giorni appresso indicati si osserverà il seguente orario:

sabato 15 giugno 2024 dalle ore 8.00 alle ore 12.00

domenica 16 giugno 2024 dalle ore 8.00 alle ore 12.00

quindi, che il termine ultimo per il deposito delle dichiarazioni relative agli ulteriori collegamenti è domenica 16 giugno 2024 – ore 12.00.

Per la presentazione delle dichiarazioni di collegamento possono essere utilizzati i seguenti moduli:

Manfredonia, 12.06.2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giacomo Scalzulli